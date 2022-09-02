Превысив скорость, он сбил пешехода и скрылся с места аварии. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась от полученных травм.

Жителя Владимира осудят за смертельное ДТП и побег с места автокатастрофы. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В мае 2022 пьяный мужчина, сидя за рулём «Приоры», ехал из посёлка Красный Куст в направлении села Мошок Судогодского района. Превысив скорость, он сбил пешехода и скрылся с места аварии. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась от полученных травм.Автомобилиста нашли и задержали. Водитель признал свою вину в аварии. Теперь ему грозит до 12 лет колонии. Уголовное дело рассмотрит Судогодский районный суд.