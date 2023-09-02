Госслужащие 33-его региона больше не смогут грубить гражданам, оскорблять их, вести себя заносчиво, а также курить в помещениях органов госвласти и одеваться неопрятно. Соответствующий указ

Госслужащие 33-его региона больше не смогут грубить гражданам, оскорблять их, вести себя заносчиво, а также курить в помещениях органов госвласти и одеваться неопрятно. Соответствующий указ существует с 2011 года, но до этого он не был закреплен личной подписью Александра Авдеева. Кроме того, чиновников обязали следить за высказываниями (они не должны быть дискриминационными или вызывающими провокацию).