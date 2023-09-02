Фельдшерско-акушерский пункт в селе Суходол Суздальского района возобновил прием...

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Суходол Суздальского района возобновил прием пациентовМодульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Суходол Суздальского района установили в рамках реализации во Владимирской области региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Медицинское оборудование для него закуплено в полном объёме, а также выполнено благоустройство территории.29 августа 2023 года выдана лицензия на осуществление медицинской деятельности ФАПа. 31 августа возобновился приём пациентов, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.К Суходольскому фельдшерско-акушерскому пункту приписан 161 местный житель (108 взрослых и 53 ребёнка). Всего в селе проживает более 500 человек.Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения реализуется с 2021 года и призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области