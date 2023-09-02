Аналитический отдел крупнейшей платформы hh.ru поделился результатами опроса по поводу отношения жителей России к трудоустройству школьников. Специалисты опросили более двух тысяч ..

Аналитический отдел крупнейшей платформы hh.ru поделился результатами опроса по поводу отношения жителей России к трудоустройству школьников. Специалисты опросили более двух тысяч соискателей вакансий и попытались разбираться, в чем особенности детских заработков и насколько реально трудоустройство школьника в условиях современной жизни."Основная часть респондентов (64%) в целом положительно относится к трудоустройству школьников. Причем доля женщин здесь больше, чем доля мужчин, на 11 процентных пунктов (58% и 69% соответственно). 16% относятся к работе в школьном возрасте нейтрально, 17% — отрицательно, еще 2% затруднились дать оценку", — цитирует исследователей . Однако, по мнению россиян, не все так гладко в вопросах детского трудоустройства, особенно в отношении работодателей к школьникам. 61% опрошенных считают, что детей могут обмануть или не заплатить в полном объеме за выполненную работу, 48% уверены, что труд отвлекает молодежь от учебы, а 23% отвергают трудоустройство школьников по причине нанесения в производственном процессе вреда для детского организма.