К началу 2025 года Владимирская область должна подключиться к Единому государственному лесному...

К началу 2025 года Владимирская область должна подключиться к Единому государственному лесному реестру. О его создании сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Обновленный реестр федерального Россельхоза - второй этап цифровизации лесного комплекса страны (первый - модернизация электронной инфосистемы , благодаря которой за последние три года незаконные вырубки в стране сократились в 2 с половиной раза). Уже 1-го сентября к "цифровому двойнику леса" присоединятся пилотные Московская, Архангельская и Ульяновская области. Ещё 60 субъектов - до конца года. Через новую систему планируется оказывать более двух миллионов услуг ежегодно.