Какие изменения ждут водителей Владимирской области с сентября 2023 года? С 1 сентября 2023 года...

Какие изменения ждут водителей Владимирской области с сентября 2023 года?С 1 сентября 2023 года заработают изменения для всех российских водителей, которые позволят инспекторам ГИБДД штрафовать за ряд нарушений, сообщает портал autonews.ruШтрафы за шипыЗа использование летом шин с шипами, водителя может ждать штраф в 500 рублей. Зимой — наоборот, нельзя будет ездить на летней резине. Эти нарушения кабмин своим постановлением внес в перечень неисправностей и условий, когда запрещена эксплуатация автомобилей. Изменения вступают в силу 1 сентября 2023 года.Водить машину будет запрещено, если зимние шины установлены не на все четыре колеса. Правило относится к легковым авто и грузовикам весом до 3,5 тонны.ABS, фары, подтекиВ перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобилей, внесли также неработающую антиблокировочную систему тормозов (ABS), если таковая предусмотрена конструкцией. Поломку будут выявлять на основании индикатора на приборной панели.Штрафовать будут и за неправильные фары, то есть не предусмотренные конструкцией автомобиля, или использование источников света, не предусмотренных конструкцией фары. Кроме того, запретили использовать мигающие стоп-сигналы — они должны гореть постоянным красным светом.Перечень неисправностей дополнили подтеками рабочей жидкости гидроусилителя руля и подтеками тормозной жидкости, не связанными с техническим обслуживанием авто. Также эксплуатацию запретили, если рулевое колесо самопроизвольно поворачивается при заведенном двигателе.Для детей все дороги — бесплатныеШкольные автобусы, а также автобусы, осуществляющие организованную перевозку групп детей, с 1 сентября 2023 года смогут бесплатно ездить по платным дорогам. Право проезда без взимания платы по платным дорогам сейчас имеют только рейсовые автобусы, почтовые и аварийно-спасательные службы, скорые и другой спецтранспорт.Водительские права можно не менятьПродолжает действовать норма об автоматическом продлении на три года срока водительских прав, срок которых истекает с 1 января 2022 до 31 декабря 2023 года. При автоматическом продлении сам документ менять не нужно — все изменения будут отражены в электронном виде в базе ГИБДД, говорится в разъяснении на портале госуслуг. Решение касается только российских водительских прав и лишь внутри страны.Дистанционные медосмотрыПрофессиональные водители смогут проходить медосмотры дистанционно — без посещения медцентра или личного присутствия врача. Такие нормы предполагает вступающий в силу 1 сентября закон.Пульс, давление, частоту дыхания шоферов, а также наличие у них паров алкоголя измерят специальные приборы. Система передаст информацию диспетчеру.Проверять водителей дистанционно будут перед рейсом и после, а также в течение рабочей смены. При этом водитель должен как минимум два раза в год очно проходить химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотиков. По-прежнему очно должны проходить медосмотры водители, которые перевозят группы детей, опасные грузы и пассажиров между городами, если протяженность маршрута больше 300 километров.Таксистам запретили вторую сменуМаксимальное время, которое может провести за рулем таксист за сутки, — 12 часов. А при пятидневной рабочей неделе рабочий день не должен превышать восьми часов. Если организовать такой график невозможно, допускается учет времени суммированием часов так, чтобы за месяц их количество не превышало нормы. При этом водитель должен находиться за рулем не больше 10 часов в день. Допускается продление этого срока на два часа для завершения заказа.Новый закон о такси сделает невозможной для водителей работу по совместительству, когда, закончив смену у одного агрегатора, он уже не сможет открыть приложение другого.Грузовикам — электронные разрешенияРазрешения на передвижение крупногабаритного транспорта заявители с 1 сентября смогут получать в электронном виде. В законе об автомобильных дорогах и дорожной деятельности появилась новая статья, регламентирующая работу федеральной государственной информационной системы (ФГИС). Она обеспечит установление пути следования транспорта по маршруту между пунктами отправления и назначения, которые будут указаны в заявлении на выдачу разрешения. Также с ее помощью будут рассчитывать плату в счет возмещения вреда, который этот транспорт причиняет дорогам.Фото freepik