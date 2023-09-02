Мускулистый певец хорошо поработал и расслабился. Стас Костюшкин привел фанатов в замешательство.

Мускулистый певец хорошо поработал и расслабился. Стас Костюшкин привел фанатов в замешательство.Экс-участник дуэта "Чай вдвоем" старается совмещать приятное с полезным, а параллельно еще и делает фото, чтобы был повод похвастаться. В гастрольном туре исполнитель хита "Просто друг" махнул от шумной толпы на природу. Расположившись возле живописного озера, Стас Костюшкин показал свой грибок на камеру.Вот так вырос! Артисту можно только позавидовать. Где и как найти такие здоровенные грибы, певец не уточнил. Напротив — он задал вопросы фанатам, чтобы узнать их мнение о трофее."После утренней работы нашел гриб! Есть – не есть, что скажете? Что за гриб?" — поинтересовался Стас Костюшкин в описании к .Подписчики признались, что не могут точно определить характеристики этой находки. Они подозревают, что певец нашел подберезовик, который можно употреблять в пищу, но советуют быть осторожнее."Даже не знаю. Не особо разбираюсь в грибах", "Оставьте на месте для грибницы и спор!" — написали комментаторы. Пока Стас Костюшкин затаил интригу: не рассказывает, как поступил с сомнительной добычей. Судя по улыбке на фото, грибок принес ему радость, но главное в таких ситуациях все же беречь себя.