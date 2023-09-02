Что посмотреть всей семьей? Советует актриса Екатерина Волкова и ее дочь Лиза.

Что посмотреть всей семьей? Советует актриса Екатерина Волкова и ее дочь Лиза.Проводить время вместе с любимыми людьми приятно и здорово, как ни крути. Если погода не задалась или просто нечем заняться, всегда выручает кино. Смотреть интересный фильм в компании родных — значит укреплять семейные узы и отдыхать от суеты. У звезды сериала "Воронины" с этим проблем нет."Дождь не прекращается, поэтому погулять сегодня не получится. Но не стоит разбредаться по комнатам или каждый в свой гаджет. Включите лучше какое-то семейное кино", — отметила Екатерина Волкова.Вместе с дочкой Лизой актриса составила список фильмов, которые подойдут и детям, и взрослым. Скучать не придется! "Ловите нашу подборку", — пишет знаменитость.1. "Бетховен": американская комедия 1992 года выпуска, где главный герой — сенбернар.2. "Голодные игры": серия научно-фантастических приключенческих фильмов-антиутопий.3. "Гарри Поттер": культовая история о мальчике-волшебнике в нескольких частях.4. "Семья по-быстрому": душевный поучительный фильм о человеческих отношениях, выпущенный в 2018 году.Готовы погрузиться в увлекательный мир кино? Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова желает приятного просмотра!