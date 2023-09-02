Народные приметы на 3 сентября. Что нужно сделать в день Фаддея Проповедника, чтобы в доме царили...
Народные приметы на 3 сентября. Что нужно сделать в день Фаддея Проповедника, чтобы в доме царили мир, добро и взаимопонимание
3 сентября 2023 года проходит народный праздник Фаддей Проповедник.
В этот день было принято убирать лён и заниматься его заготовкой. При этом молились святой Василисе, как называли в старину мученицу Вассу Алонскую, память которой проходит в этот день. В народных представлениях Васса соединилась с доброй силой или духом полей, который оберегает лён — Льняницей, потому её так и называли Василиса Льняница.
Что можно делать в день Фаддея?
К этому времени нужно собрать все яблоки с деревьев. По приметам, если этого не сделать, на будущий год яблоня даст мало плодов.
Хороший день для поездок, дальней дороги, путешествий.
Если во время завтрака употреблялись яйца, скорлупу следует измельчить, после чего посыпать углы дома — в жилище будет царить мир, добро и взаимопонимание.
Сегодняшний день нужно провести в кругу семьи, иначе обстоятельства могут сложиться таким образом, что после не будет возможности снова посидеть за одним столом с родней.
Что нельзя делать в день Фаддея?
В день Фаддея 3 сентября нельзя делать блюда из яблок.
Нельзя транжирить деньги, так как в будущем восполнить потраченное будет очень сложно. Лучше, наоборот, сэкономить и отказать себе в чем-то, даже если этого сильно хочется.
Не рекомендуется ходить в гости.
Народные приметы на 3 сентября 2023 года
Ясно и тепло — четыре недели такая погода будет стоять.
Южный ветер сегодня — к теплу.
Северный ветер — к заморозкам в ближайшее время.
Серое утро — днём жарко и ясно.
Большой урожай рябины — к дождливой осени.
Много мышей появилось — к студёной зиме.
Много паутины — к тёплой погоде.
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