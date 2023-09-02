Народные приметы на 3 сентября. Что нужно сделать в день Фаддея Проповедника, чтобы в доме царили...

Народные приметы на 3 сентября. Что нужно сделать в день Фаддея Проповедника, чтобы в доме царили мир, добро и взаимопонимание3 сентября 2023 года проходит народный праздник Фаддей Проповедник.В этот день было принято убирать лён и заниматься его заготовкой. При этом молились святой Василисе, как называли в старину мученицу Вассу Алонскую, память которой проходит в этот день. В народных представлениях Васса соединилась с доброй силой или духом полей, который оберегает лён — Льняницей, потому её так и называли Василиса Льняница.Что можно делать в день Фаддея?К этому времени нужно собрать все яблоки с деревьев. По приметам, если этого не сделать, на будущий год яблоня даст мало плодов.Хороший день для поездок, дальней дороги, путешествий.Если во время завтрака употреблялись яйца, скорлупу следует измельчить, после чего посыпать углы дома — в жилище будет царить мир, добро и взаимопонимание.Сегодняшний день нужно провести в кругу семьи, иначе обстоятельства могут сложиться таким образом, что после не будет возможности снова посидеть за одним столом с родней.Что нельзя делать в день Фаддея?В день Фаддея 3 сентября нельзя делать блюда из яблок.Нельзя транжирить деньги, так как в будущем восполнить потраченное будет очень сложно. Лучше, наоборот, сэкономить и отказать себе в чем-то, даже если этого сильно хочется.Не рекомендуется ходить в гости.Народные приметы на 3 сентября 2023 годаЯсно и тепло — четыре недели такая погода будет стоять.Южный ветер сегодня — к теплу.Северный ветер — к заморозкам в ближайшее время.Серое утро — днём жарко и ясно.Большой урожай рябины — к дождливой осени.Много мышей появилось — к студёной зиме.Много паутины — к тёплой погоде.Фото freepik.com