Через суд прокуратура обязала перевозчика устранить нарушения

Нарушения прав инвалидов выявили в работе автобусов маршрута №17 во Владимире. Об этом сообщает региональная прокуратура.Так, на автобусах отсутствовали подъемники для инвалидных колясок, информационные надписи шрифтом Брайля, а также визуальное и звуковое оповещение о маршруте и остановках.Через суд прокуратура обязала перевозчика устранить нарушения. Сейчас автобусы приведены в соответствие с требованиями.Ранее мы писали, что прокуратура Владимира отстояла право инвалида на бесплатные лекарства.