Если письмо из Хогвартса так и не пришло, все книги о Гарри Поттере прочитаны, а вы по-прежнему мечтаете перенестись в академию волшебства, то этот список книг – для вас. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 захватывающих фэнтези-романов о магическом образовании.

Если письмо из Хогвартса так и не пришло, все книги о Гарри Поттере прочитаны, а вы по-прежнему мечтаете перенестись в академию волшебства, то этот список книг – для вас. Вместе с книжным сервисом мы выбрали 5 захватывающих фэнтези-романов о магическом образовании."Последний выпуск" — это вторая часть серии "Смертельное образование", созданной американской писательницей Наоми Новик. Действие саги разворачивается в магической школе Шоломанчи, где начинающие волшебники учатся колдовскому искусству, а заодно пытаются выжить, — в стенах готического замка полно монстров, желающих убить. Главное правило Шоломанчи — за все нужно платить, и особенно — за использование магии. Галадриэль, или просто Эль, — харизматичная юная ведьма, которая не полезет в карман за словом. Она устала постоянно бороться за свою жизнь — Эль не скрывает гнева, но и не собирается давать себя в обиду. Ей предстоит пройти через самое опасное испытание — выпускной в школе Шоломанчи, который для многих молодых магов может стать последним вечером. Интересно, что, создавая этот роман, Наоми Номик вдохновлялась исландскими легендами и трансильванскими рассказами о графе Дракуле, а образ самой школы частично списан с архивных фото затонувшего корабля "Титаник". Возможно, именно благодаря этому необычному миксу роман получится таким многогранным и завораживающим.Российская писательница Наталья Мамлеева стала популярной после того, как опубликовала свои романы в жанре романтического фэнтези на платформе Литрес Самиздат. Серия "Дракмар" посвящена волшебным Академиям драконов, в каждой из которых царят свои правила. Все книги — однотомники, которые можно читать отдельно и в произвольном порядке. В романе "Золушка в Академии Ледяного дракона" действие разворачивается во владениях снежного дракона Ллайда. Выглядит он не как огнедышащие животные, а как симпатичный мужчина… Правда, Ллайд настоящий "ледяной дракон" — холодный, закрытый, не эмоциональный, но в то же время обаятельный. С ним встречается Агния — смелая и уверенная в себе земная девушка, которая совершенно случайно оказалась на балу в волшебной Академии. Героев ждут интриги и сомнения, они будут испытывать противоречивые чувства друг к другу и пройдут через множество испытаний. Идеальное чтение на случай, когда хочется выпасть из реальности и погрузиться в сияющий мир иллюзий, приключений, драконов и фей.Евгений Гаглоев — писателя-фантаст, драматург и сценарист, который создает очень кинематографичные произведения. "Пандемониум" — это мрачная школа для детей, обладающих особым магическим даром. Она расположена на проклятых болотах в деревне Белогоры — там постоянно творится что-то странное, а ученикам на каждом углу грозит опасность… Обычный мальчишка-хулиган Тимофей Зверев совершенно не понимает, как он сюда попал. Разве у него есть супер-способности? Но Тимофею предстоит открыть не только свой дар, но и вступить в схватку с царящей тут нечистью. В школе происходит жестокое убийство ученика, которое никто не хочет расследовать. С этим придется разбираться Тимофею и его новым друзьям — заодно ребята узнают множество жутких тайн, которые вот уже много лет хранит школа магов.Еще один фэнтези-роман от независимого автора платформы Литрес Самиздат, который собрал множество положительных отзывов и высоких оценок читателей. Действие разворачивается в школе чернокнижников, которая чем-то напоминает факультета Слизерин из "Гарри Поттера". Студенты учатся исключительно черной магии, так что тут никому нельзя доверять. Главная героиня Аллиона Брентор не знала о своем даре, хотя с детства была поразительно талантливой девочкой — могла читать книги на древних языках. Когда магические способности обнаружились, у девушки не было выбора — или скрыться в заточении в монастыре или пойти учиться в мрачную школу. Кстати, как и Гарри Поттер, она — сирота, выросшая в доме злой тетки. Впрочем, на этом пересечения заканчиваются, потому что школа чернокнижников — далеко не Гриффондор, и найти тут верных друзей будет очень сложно.На платформе для digital-авторов Литрес Самиздат много классных романов для поклонников фэнтези и young adult. Писательница Елена Звездная создала магическую вселенную, в которой можно путешествовать во времени и менять ход событий. Принцесса Асьен после гибели любимого мужа вынуждена сдаться его врагам и попросить жестокого победителя, лорда Каенара, пощадить ее и других жителей Небесного города. Однако на следующий день Асьен просыпается в совершенно другом пространстве — она перенеслась на 10 лет назад, оказавшись в магической Академии. Теперь ей вместе с другими студентами предстоит учиться магии, чтобы использовать второй шанс — изменить будущее, спасти мужа и целую страну. Действие разворачивается в стенах старинного готического замка, в атмосфере студенческих будней — лекций, вечеринок, интересных бесед с эксцентричными преподавателями-волшебниками, чьи образы вам тоже наверняка понравятся.