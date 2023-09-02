Сквер находится рядом с областным филиалом Фонда «Защитники Отечества»
Новый сквер на проспекте Ленина и бюст Героя России Романа Кутузова торжественно открыли во Владимире в День города, 2 сентября.
Как сообщается на сайте правительства региона, сквер находится рядом с областным филиалом Фонда «Защитники Отечества». Новое общественное пространство организовано так, что памятный бюст стал его смысловым центром.
В сквере также созданы игровой городок для детей, новая система освещения и малые архитектурные формы. Пространство находится под видеонаблюдением.
Ранее мы писали,что во Владимирской области благоустроили 105 дворов и общественных территорий.