Сквер находится рядом с областным филиалом Фонда «Защитники Отечества»

Новый сквер на проспекте Ленина и бюст Героя России Романа Кутузова торжественно открыли во Владимире в День города, 2 сентября.Как сообщается на сайте правительства региона, сквер находится рядом с областным филиалом Фонда «Защитники Отечества». Новое общественное пространство организовано так, что памятный бюст стал его смысловым центром.В сквере также созданы игровой городок для детей, новая система освещения и малые архитектурные формы. Пространство находится под видеонаблюдением.Ранее мы писали,что во Владимирской области благоустроили 105 дворов и общественных территорий.