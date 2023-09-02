Олимпийская чемпионка не слишком афишировала перемены, но они хорошо заметны со стороны. Теперь Алина Загитова выглядит по-другому.

Олимпийская чемпионка не слишком афишировала перемены, но они хорошо заметны со стороны. Теперь Алина Загитова выглядит по-другому.В жизни фигуристки и телеведущей произошла мощная трансформация. Сравнивая фото звезды "до" и "после", многое бросается в глаза. С годами из худенькой и гибкой девочки стандартной внешности Алина Загитова превратилась в сочную и статную девушку с притягательным взглядом и ослепительной улыбкой. Расцвела!Врач-косметолог Татьяна Аюпова внимательно посмотрела на фотографии спортсменки и пришла к выводу, что ее лицо преобразилось благодаря специализированной косметике и удачному макияжу. Простые женские хитрости помогли Загитовой стать настоящей красавицей, словно из сказки.Также медик предположила, что Алина Загитова решилась на инъекции в области губ. Подозрения в использовании "уколов красоты" возникли неслучайно. Эксперт оценила выступающую часть тела фигуристки с профессиональной точки зрения."Мы видим, что форма губ обрела приятную полноту. Это значит, что где-то 0,5-1 мл гиалуроновой кислоты она наверняка использовала", — сказала о Загитовой косметолог.Ранее "Дни.ру" писали, как олимпийская чемпионка стала долларовой миллионершей. Богатство к ней пришло не только из-за спортивной карьеры. Алина Загитова сразу несколькими путями.