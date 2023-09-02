Сегодня Владимир отмечет своё 1033-летие.

Сегодня Владимир отмечет своё 1033-летие. Праздник проходит с размахом – будет на что посмотреть и в воскресенье. В этом году программа Дня города посвящена многовековой истории областной столицы. Она называется «Владимир мудростью предков и силою юных храним».В полдень начали работу ключевые площадки. На Театральной площади, к примеру, для самых маленьких развернулись разнообразные аттракционы.На Девической проходит выставка современного искусства и арт-маркет от художников и мастеров-ремесленников «Владимирский Арбат».В сквере Липки у фонтана проходит фестиваль «Многоликий Владимир» национально-культурных объединений с концертом творческих коллективов, выставкой народных костюмов и атрибутики, мастер-классами народных умельцев и казачьей фланкировкой.И куда же без пищи телесной. На Дне города развернулись более 150 точек торговли. Здесь товары из Юрьев-Польского, Муромского районов, а также из Ивановской, Ярославской, Калужской, Костромской, Кировской, Нижегородской областей.Тут и самые разнообразные лакомства: мед, иван-чай и даже варенье из сосновых шишек, не считая традиционных яблок в карамели, пряников, печенья, шашлыков и прочих вкусностей. Есть почти все, за исключением, пожалуй, шаурмы.По традиции завершатся сегодняшние гулянья праздничным салютом в 22 часа. Власти пообещали, что фейерверк будет виден из любой точки города.