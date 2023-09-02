Праздничным салютом завершилось празднование Дня города Владимира. Пусковой площадкой для него...

Праздничным салютом завершилось празднование Дня города Владимира.Пусковой площадкой для него стала Студеная гора. Огненное шоу стартовало с места строительства новой гостинцы за зданием бывшей богадельни. На время салюта центр города был полностью перекрыт.Фото и видео: ГТРК Владимир