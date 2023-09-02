Сколько тратит житель Владимирской области в месяц на продукты питания в магазинах? По данным за 1...

Сколько тратит житель Владимирской области в месяц на продукты питания в магазинах?По данным за 1 квартал 2023 года, среднестатистический житель Владимирской области тратил в месяц 7090 рублей на покупку продуктов питания, сообщает Владимирстат.Покупка продуктов питания - эта самая лидирующая статья расходов у владимирцев. На нее приходится 37,5% от всех расходов. Чуть меньше, 30,2%, уходит на оплату услуг. Еще одной весомой статьей расходов является покупка непродовольственных товаров - 29,2% расходов.Меньше всего владимирцы тратят на покупку алкогольных напитков и питание вне дома: 1,3% и 1,8% соответственно от всех расходов.Фото freepik.com