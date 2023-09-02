Сроки годности и подлинность товаров во Владимирской области можно проверить с помощью приложения...
Сроки годности и подлинность товаров во Владимирской области можно проверить с помощью приложения «Госуслуги»
Больше не стоит переживать о подлинности товаров, которые вы покупаете. Теперь в магазине с помощью приложения «Госуслуги» можно узнать срок годности, название производителя, вес или объём продукта, а также посмотреть фотографию товара для сравнения. Для этого нужно отсканировать специальный знак на упаковке, нажав на кнопку «Госкан» в приложении «Госуслуги», сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.
Как это работает?
Для этого на упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, в котором зашифрованы основные сведения о товаре и информация о сертификатах.
Как считать код «Честного знака» в приложении:
Откройте приложение «Госуслуги»
Нажмите на надпись «Госкан» в правом верхнем углу экрана
Если приложение попросит предоставить доступ к камере — разрешите, это нужно для сканирования
Наведите камеру на код «Честного знака» и получите информацию о товаре
Что покажет сканирование?
В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трёх статусов:
зелёный — всё в порядке
серый — товар продан. Если вы его не покупали или есть другие несоответствия в описании, можно сообщить о нарушении в приложении «Честный знак».
красный — товар не прошёл проверку на подлинность или система выявила другие нарушения, например истёк срок годности.
Какие товары можно проверить?
лекарства
молочную продукцию
воду
обувь, шубы и верхнюю одежду
табак
товары лёгкой промышленности
фотоаппараты и лампы-вспышки
духи и туалетную воду
БАДы, антисептики и кресла-коляски
шины и покрышки
скоро — алкоголь
Если на товаре из списка нет специальной маркировки, пожаловаться на это можно в приложении «Честный знак», которое устанавливается отдельно.
Фото freepik.com