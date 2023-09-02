Сроки годности и подлинность товаров во Владимирской области можно проверить с помощью приложения...

Сроки годности и подлинность товаров во Владимирской области можно проверить с помощью приложения «Госуслуги»Больше не стоит переживать о подлинности товаров, которые вы покупаете. Теперь в магазине с помощью приложения «Госуслуги» можно узнать срок годности, название производителя, вес или объём продукта, а также посмотреть фотографию товара для сравнения. Для этого нужно отсканировать специальный знак на упаковке, нажав на кнопку «Госкан» в приложении «Госуслуги», сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.Как это работает?Для этого на упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, в котором зашифрованы основные сведения о товаре и информация о сертификатах.Как считать код «Честного знака» в приложении:Откройте приложение «Госуслуги»Нажмите на надпись «Госкан» в правом верхнем углу экранаЕсли приложение попросит предоставить доступ к камере — разрешите, это нужно для сканированияНаведите камеру на код «Честного знака» и получите информацию о товареЧто покажет сканирование?В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трёх статусов:зелёный — всё в порядкесерый — товар продан. Если вы его не покупали или есть другие несоответствия в описании, можно сообщить о нарушении в приложении «Честный знак».красный — товар не прошёл проверку на подлинность или система выявила другие нарушения, например истёк срок годности.Какие товары можно проверить?лекарствамолочную продукциюводуобувь, шубы и верхнюю одеждутабактовары лёгкой промышленностифотоаппараты и лампы-вспышкидухи и туалетную водуБАДы, антисептики и кресла-коляскишины и покрышкискоро — алкогольЕсли на товаре из списка нет специальной маркировки, пожаловаться на это можно в приложении «Честный знак», которое устанавливается отдельно.Фото freepik.com