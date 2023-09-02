Стали известны временные маршруты общественного транспорта в День города Владимира Напомним, что...

Стали известны временные маршруты общественного транспорта в День города ВладимираНапомним, что 2-го и 3-го сентября Владимир отмечает праздник День города. Будут действовать ограничения движения с 09:00 утра до 23:00 вечера. Об этом сообщает администрация города.Перекрыты будут центральные улицы от Студентой горы до площади Фрунзе закроют улицы Дворянскую, Большие Московскую и Нижегородскую. Объезд будет возможен по Лыбедской магистрали и Дзержинского.Вместо троллейбуса №1 будет ходить автобус большой вместимости №1, он будет объезжать центр по Лыбедской магистрали, выезжая на стандартный маршрут у площади Фрунзе и на Студеной горе. Троллейбусы №2 и №8 отменяются, троллейбус №5 будет сворачивать на площади Победы на улицу Чайковского и дальше пойдет на вокзал, как "десятка". Троллейбус №7 тоже пойдет через улицы Чайковского, проспект Строителей и Горького.Маршруты №№ 12С, 15, 22, 26С на участке от остановки «Студеная гора» до «пл. Фрунзе» будут следовать через остановочные пункты: «Политехнический колледж - ул.Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».Маршруты №№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27, 36 на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «ул.Луначарского» будут следовать через остановочные пункты: «Политехнический колледж - ул.Передний Боровок».Маршрут № 16С на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «ул. Муромская» будет следовать через остановочныепункты: «Политехнический колледж - ул.Передний Боровок».Маршрут № 28 на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «Владимирский юридический институт» будет следоватьчерез остановочные пункты: «Политехнический колледж — ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».Маршрут № 33С на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «Областная администрация» будет следовать черезостановочный пункт «Политехнический колледж».Маршрут № 25 будет следовать через остановочные пункты: ул.Куйбышева - Поворот на ул.Куйбышева - Магазин «Ополье» - Универсам -ул.Безыменского - ул.Радищева - Парк «Добросельский» - универмаг «Восток» - ул.Комиссарова - ул.Егорова - Сады на Добросельской - Городская больница № 5 - Суздальский пр-кт - Детская больница - ул.Дмитрия Погодина - Владимирский химический завод - Князь-Владимирское кладбище - пл.Фрунзе - Спортшкола - Гостиница «Владимир».Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.Фото freepik.com