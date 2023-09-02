Стало известно расписание выездов врачей для проведения диспансеризации сельского населения во...
Стало известно расписание выездов врачей для проведения диспансеризации сельского населения во Владимирской области.
В сентябре медработники из 19 учреждений здравоохранения области проведут диспансеризацию и профосмотры сельского населения в 261 населенном пункте в сентябре. Для этого задействуют 29 передвижных ФАПа, флюорографа, маммографа, педиатрических комплекса, сообщила пресс-служба минздрава Владимирской области.
Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов:
Александровская ДРБ
https://clck.ru/35VafK
Александровская РБ
https://clck.ru/35VafL
https://clck.ru/35VafN
https://clck.ru/35VafR
Гусь-Хрустальная ЦРБ
https://clck.ru/35VafT
https://clck.ru/35VafY
https://clck.ru/35Vafb
Гороховецкая ЦРБ
https://clck.ru/35Vafc
Камешковская ЦРБ
https://clck.ru/35Vafe
Киржачская РБ
https://clck.ru/35Vafg
Кольчугинская ЦРБ
https://clck.ru/35Vafh
Ковровская РБ
https://clck.ru/35Vafj
Меленковская ЦРБ
https://clck.ru/35Vafk
https://clck.ru/35Vafn
Муромская ЦРБ
https://clck.ru/35Vafq
https://clck.ru/35Vafr
Муромская детская РБ
https://clck.ru/35AV99
Судогодская ЦРБ
https://clck.ru/35Vaft
https://clck.ru/35Vafu
Суздальская РБ
https://clck.ru/35Vafx
Юрьев- Польская ЦРБ
https://clck.ru/35Vag2
https://clck.ru/35Vag9
Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи
https://clck.ru/35Vag7
Вязниковская РБ
https://clck.ru/35Vag8
Петушинская РБ
https://clck.ru/35VagC
Собинская РБ
https://clck.ru/35VagE
Селивановская РБ
https://clck.ru/35VagG
Фото: pxfuel.com