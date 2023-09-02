Стало известно расписание выездов врачей для проведения диспансеризации сельского населения во...

Стало известно расписание выездов врачей для проведения диспансеризации сельского населения во Владимирской области.В сентябре медработники из 19 учреждений здравоохранения области проведут диспансеризацию и профосмотры сельского населения в 261 населенном пункте в сентябре. Для этого задействуют 29 передвижных ФАПа, флюорографа, маммографа, педиатрических комплекса, сообщила пресс-служба минздрава Владимирской области.Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов:Александровская ДРБhttps://clck.ru/35VafKАлександровская РБhttps://clck.ru/35VafLhttps://clck.ru/35VafNhttps://clck.ru/35VafRГусь-Хрустальная ЦРБhttps://clck.ru/35VafThttps://clck.ru/35VafYhttps://clck.ru/35VafbГороховецкая ЦРБhttps://clck.ru/35VafcКамешковская ЦРБhttps://clck.ru/35VafeКиржачская РБhttps://clck.ru/35VafgКольчугинская ЦРБhttps://clck.ru/35VafhКовровская РБhttps://clck.ru/35VafjМеленковская ЦРБhttps://clck.ru/35Vafkhttps://clck.ru/35VafnМуромская ЦРБhttps://clck.ru/35Vafqhttps://clck.ru/35VafrМуромская детская РБhttps://clck.ru/35AV99Судогодская ЦРБhttps://clck.ru/35Vafthttps://clck.ru/35VafuСуздальская РБhttps://clck.ru/35VafxЮрьев- Польская ЦРБhttps://clck.ru/35Vag2https://clck.ru/35Vag9Центр специализированной фтизиопульмонологической помощиhttps://clck.ru/35Vag7Вязниковская РБhttps://clck.ru/35Vag8Петушинская РБhttps://clck.ru/35VagCСобинская РБhttps://clck.ru/35VagEСеливановская РБhttps://clck.ru/35VagGФото: pxfuel.com