Мошенники начали запугивать граждан незаконным оформлением кредитов.

Злоумышленники сообщают доверчивым гражданам о том, что на их имя пытаются оформить кредит и предлагают перевести деньги на «безопасный» счет.Естественно, никакого «безопасного счета» не существует, граждане переводят деньги на счета злоумышленников и теряют свои деньги. Также мошенники пытаются разузнать данные родственников жертвы, чтобы попытаться реализовать свой преступный замысел и в отношении их.Сотрудники полиции предупреждают, ни о чем не разговаривайте с мошенниками, которые звонят вам с подставных номеров, а чаще всего с мессенджеров, никому не сообщайте свои персональные данные и данные родственников. Если возникли сомнения, кладите трубку, звоните в свой банк или сразу в полицию.