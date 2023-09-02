В центре Суздаля на дне реки искали водителя утонувшей в Каменке иномарки. Сегодняшний день в...

В центре Суздаля на дне реки искали водителя утонувшей в Каменке иномарки.Сегодняшний день в городе-музее начался с загадочного происшествия - без пострадавших. В 4 часа 14 минут дежурный ОМВД по Суздальскому районному принял сообщение от очевидцев, которые практически на середине реки увидели прочти полностью затонувший автомобиль белого цвета.Это произошло недалеко от дома по улице Ленина, 133-Б, прямо под стенами Спасо-Евфимиева монастыря.Скорее всего, водитель "Renault Duster" не справился с управлением и вылетел с дороги в воду. Возможно, что автомобиль был угнан или водитель - пьян. И поэтому скрылся с с места происшествия.По сообщению министерства региональной безопасности Владимирской области, водолазы обследовали дно реки, но утонувших не обнаружили.Ведется поиск владельца автомашины.Информация уточняется.Фото: министерство региональной безопасности Владимирской области