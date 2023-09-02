В Коврове установят мемориальную доску известным художникам Об этом сообщил портал Ковровские...

В Коврове установят мемориальную доску известным художникамОб этом сообщил портал "Ковровские вести".Эрос Кузнецов - талантливый живописец, представитель русского импрессионизма. Его сын Юрий - создатель точечной "молекулярной" техники росписи икон, получившей название "кузнецовское письмо". Доску с кьюар-кодом установят на улице Первомайской 15, где жили художники. Деньги на это в райцентре попытаются получить через областную программу, не тратя городской бюджет.