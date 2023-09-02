Владимирским цветоводам рассказали, какие цветы нельзя держать дома и почему Присмотритесь к...

Владимирским цветоводам рассказали, какие цветы нельзя держать дома и почемуПрисмотритесь к домашним цветам. Не каждое растение может быть безобидным.ДиффенбахияЭффектное растение с яркими полосатыми листьями довольно часто используется для комнатного озеленения, потому что оно неприхотливо. Вот только сок диффенбахии ядовит для людей и животных. Попадая на кожу и слизистые, он может вызывать сильные ожоги. А если его нечаянно проглотить, можно и вовсе получить серьёзный отёк и воспаление верхних дыхательных путей.АзалияЗа прекрасной внешностью цветущей азалии прячется опасность в виде андромедотоксина. Это вещество содержится в цветках, стеблях и максимальной концентрации достигает в листьях растения. Если человек или питомец проглотит даже небольшой листик азалии, это может стать причиной рвоты, повышения артериального давления и угнетения нервной системы. Кроме того, цветы азалии обладают выраженным ароматом и способны вызывать головокружение и аллергию.МонстераЭта лиана крайне живуча и проста в уходе, а также очень эффектна, поэтому часто встречается в домах и офисах. Но если у вас есть маленькие дети или питомцы, лучше отдайте монстеру в добрые руки. Дело в том, что в листьях растения содержатся кристаллы оксалата кальция, которые могут вызывать раздражение слизистых оболочек и аллергию.ЗамиокулькасЭтот цветок ещё называют «долларовым деревом». Приносит ли он богатство в дом — доподлинно неизвестно. Но вот его листья и стебли абсолютно точно содержат кристаллы оксалата кальция. Как и монстеру, замиокулькас лучше держать подальше от детей и животных. При контакте со слизистыми его сок вызывает боль, жжение, отёк.КливияИ плотная розетка листьев, и яркие красные цветы этого растения содержат алкалоид ликорин. Он вызывает рвоту, диарею и обильное слюнотечение. Для человека наибольшую опасность представляет высокая концентрация ликорина в луковице — её употребление может привести к потере сознания и параличу. Если животное съест много листьев или цветов кливии, помимо рвоты и диареи могут наблюдаться тремор, судороги, аритмия и понижение давления.ОлеандрЦветок редко используется как комнатный, и на то есть причины. Во‑первых, олеандр обладает резким ароматом, который вызывает головокружение и головную боль. Во‑вторых, все части растения содержат сердечные гликозиды, что делает его токсичным для человека и животных. При проглатывании листьев или цветов олеандра могут возникнуть нарушения в работе сердечно‑сосудистой системы и желудочно‑кишечного тракта. А если сок растения попадёт в глаза, можно и вовсе ослепнуть.Сансевиерия«Тёщин язык», или «щучий хвост», содержит сапонины в своих мясистых листьях. Для человека этот цветок не несёт особой опасности, ведь для отравления нужно съесть едва ли не всё взрослое растение. А вот для животных может быть достаточно лишь погрызть листья сансевиерии, чтобы заработать тошноту, рвоту или диарею.Каладиум двухцветныйВ ярких листьях и стеблях каладиума содержатся кристаллы оксалата кальция. Если съесть совсем чуть‑чуть этого растения, можно заработать жжение и боль во рту, обильное слюноотделение, отёк губ, языка и горла, а также раздражение желудочно‑кишечного тракта. Подобные симптомы наблюдаются как у людей, так и у животных. А при контакте с кожей сок растения вызывает дерматит, жжение и зуд.КолеусПопулярный цветок не представляет угрозы для человека. А вот для животных его листья и стебли считаются токсичными. Даже небольшое количество сока может вызвать у них тошноту, рвоту, диарею или стать причиной подавленного состояния.КротонСок, который содержится в листьях и стеблях кротона, может вызвать зуд, жжение и аллергические реакции кожи. Особенно выраженно симптомы могут проявляться при длительном контакте с растением — например, если человек проводит обрезку кротона без перчаток. При попадании в организм сок этого цветка нередко приводит к нарушению работы ЖКТ.Что делать, если опасные цветы есть в вашем домеВ процессе ухода за токсичными цветами, особенно во время обрезки и пересадки, надевайте одноразовые перчатки, которые стоит выбросить сразу после всех процедур. Не касайтесь руками кожи и слизистых, не трите глаза и нос, тщательно помойте руки с мылом.Если сок растения попал на кожу или слизистые, промойте это место большим количеством воды. Чтобы избежать аллергии, можно принять антигистаминный препарат по инструкции.В ситуациях, когда опасные растения попробовали маленькие дети или домашние питомцы, лучше без промедления обращаться за медицинской помощью.Фото: freepik; pxfuel