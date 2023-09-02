Владимирским цветоводам рассказали, какие цветы нельзя держать дома и почему
Присмотритесь к...
Владимирским цветоводам рассказали, какие цветы нельзя держать дома и почему
Присмотритесь к домашним цветам. Не каждое растение может быть безобидным.
Диффенбахия
Эффектное растение с яркими полосатыми листьями довольно часто используется для комнатного озеленения, потому что оно неприхотливо. Вот только сок диффенбахии ядовит для людей и животных. Попадая на кожу и слизистые, он может вызывать сильные ожоги. А если его нечаянно проглотить, можно и вовсе получить серьёзный отёк и воспаление верхних дыхательных путей.
Азалия
За прекрасной внешностью цветущей азалии прячется опасность в виде андромедотоксина. Это вещество содержится в цветках, стеблях и максимальной концентрации достигает в листьях растения. Если человек или питомец проглотит даже небольшой листик азалии, это может стать причиной рвоты, повышения артериального давления и угнетения нервной системы. Кроме того, цветы азалии обладают выраженным ароматом и способны вызывать головокружение и аллергию.
Монстера
Эта лиана крайне живуча и проста в уходе, а также очень эффектна, поэтому часто встречается в домах и офисах. Но если у вас есть маленькие дети или питомцы, лучше отдайте монстеру в добрые руки. Дело в том, что в листьях растения содержатся кристаллы оксалата кальция, которые могут вызывать раздражение слизистых оболочек и аллергию.
Замиокулькас
Этот цветок ещё называют «долларовым деревом». Приносит ли он богатство в дом — доподлинно неизвестно. Но вот его листья и стебли абсолютно точно содержат кристаллы оксалата кальция. Как и монстеру, замиокулькас лучше держать подальше от детей и животных. При контакте со слизистыми его сок вызывает боль, жжение, отёк.
Кливия
И плотная розетка листьев, и яркие красные цветы этого растения содержат алкалоид ликорин. Он вызывает рвоту, диарею и обильное слюнотечение. Для человека наибольшую опасность представляет высокая концентрация ликорина в луковице — её употребление может привести к потере сознания и параличу. Если животное съест много листьев или цветов кливии, помимо рвоты и диареи могут наблюдаться тремор, судороги, аритмия и понижение давления.
Олеандр
Цветок редко используется как комнатный, и на то есть причины. Во‑первых, олеандр обладает резким ароматом, который вызывает головокружение и головную боль. Во‑вторых, все части растения содержат сердечные гликозиды, что делает его токсичным для человека и животных. При проглатывании листьев или цветов олеандра могут возникнуть нарушения в работе сердечно‑сосудистой системы и желудочно‑кишечного тракта. А если сок растения попадёт в глаза, можно и вовсе ослепнуть.
Сансевиерия
«Тёщин язык», или «щучий хвост», содержит сапонины в своих мясистых листьях. Для человека этот цветок не несёт особой опасности, ведь для отравления нужно съесть едва ли не всё взрослое растение. А вот для животных может быть достаточно лишь погрызть листья сансевиерии, чтобы заработать тошноту, рвоту или диарею.
Каладиум двухцветный
В ярких листьях и стеблях каладиума содержатся кристаллы оксалата кальция. Если съесть совсем чуть‑чуть этого растения, можно заработать жжение и боль во рту, обильное слюноотделение, отёк губ, языка и горла, а также раздражение желудочно‑кишечного тракта. Подобные симптомы наблюдаются как у людей, так и у животных. А при контакте с кожей сок растения вызывает дерматит, жжение и зуд.
Колеус
Популярный цветок не представляет угрозы для человека. А вот для животных его листья и стебли считаются токсичными. Даже небольшое количество сока может вызвать у них тошноту, рвоту, диарею или стать причиной подавленного состояния.
Кротон
Сок, который содержится в листьях и стеблях кротона, может вызвать зуд, жжение и аллергические реакции кожи. Особенно выраженно симптомы могут проявляться при длительном контакте с растением — например, если человек проводит обрезку кротона без перчаток. При попадании в организм сок этого цветка нередко приводит к нарушению работы ЖКТ.
Что делать, если опасные цветы есть в вашем доме
В процессе ухода за токсичными цветами, особенно во время обрезки и пересадки, надевайте одноразовые перчатки, которые стоит выбросить сразу после всех процедур. Не касайтесь руками кожи и слизистых, не трите глаза и нос, тщательно помойте руки с мылом.
Если сок растения попал на кожу или слизистые, промойте это место большим количеством воды. Чтобы избежать аллергии, можно принять антигистаминный препарат по инструкции.
В ситуациях, когда опасные растения попробовали маленькие дети или домашние питомцы, лучше без промедления обращаться за медицинской помощью.
Фото: freepik; pxfuel