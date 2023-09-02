Сейчас у священного родника, посвященного Казанской иконе Божией Матери, уже заменили бетонные ступени, отремонтировали навес, установили вдоль лестницы перила и поставили лавочку. Ручей

Сейчас у священного родника, посвященного Казанской иконе Божией Матери, уже заменили бетонные ступени, отремонтировали навес, установили вдоль лестницы перила и поставили лавочку. Ручей находится с восточной стороны оврага в конце улицы Верхняя Дуброва. Как сообщил Дмитрий Наумов в соцсетях, работа еще не закончена. В ближайшие дни отремонтируют еще один навес, подход к нему, а также