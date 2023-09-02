Во Владимирской области с 1 сентября 2023 года действуют новые правила для пассажиров в поездах...

Во Владимирской области с 1 сентября 2023 года действуют новые правила для пассажиров в поездах дальнего следованияРЖД подробно рассказывает какие новые правила в поездах дальнего следования вступили с 1 сентября 2023 года.С 1 сентября можно будет приобрести билет на поезд, даже если истёк срок действия паспорта или свидетельства о рождении. Причём сделать это позволят в течение 90 дней. Полный перечень документов, по которым можно приобрести билет на поезд.Закреплено право пассажиров верхних полок садится за столик для приёма пищи в строго определённое время: доступ предоставляется на полчаса утром и вечером, а также на один час в обед.— Завтрак: с 7:00 до 12:00— Обед: с 12:00 до 15:00— Ужин: с 19:00 до 21:00По новым правилам, с 1 сентября нельзя будет высадить из поезда безбилетника возрастом до 16 лет без участия полицейского.Изменятся и правила перевозки питомцев. С сентября мелких собак без клетки (контейнера) разрешат перевозить только по нормативам для крупных животных – с выкупом отдельного купе.С полным перечнем правил можно ознакомиться на сайте РЖДФото freepik.com