Во Владимирской области синоптики прогнозируют дождь с грозой. По прогнозам синоптиков, лето во...

Во Владимирской области синоптики прогнозируют дождь с грозой.По прогнозам синоптиков, лето во Владимирской области продлится еще 2 недели.Тепло выше 20 градусов продержится практически всю первую декаду сентября. Это означает, что среднесуточная температура будет выше +15 градусов.Специалист также отметил, что в первые выходные сентября произойдёт сброс тепла, и в регионе установится комфортная погода. В дневные часы температура воздуха будет прогреваться до +21, +24 градусов.В воскресенье, 3 сентября, погода во Владимирской области будет облачная, возможно, грозы.Температура воздуха днем до +21°C. Ночью столбик термометра опустится до +14°C.Ветер юго-восточный, 2м/с.Атмосферное давление повышенное 751-752 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды3 сентября почитается память апостола Фаддея. Наши предки приметили: если в этот день погода ясная – будет еще четыре недели такая. В этот день можно высаживать луковицы нарциссов.Фото freepik.com