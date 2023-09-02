Во Владимирской области телефонные мошенники используют новую схему обмана Ранее мы писали о том,...

Во Владимирской области телефонные мошенники используют новую схему обманаРанее мы писали о том, что появились новые схемы телефонного мошенничества. Сейчас все идет по стандартной схеме, телефонные мошенники говорят жертве, что сотрудники банка пытаются оформить на него кредит и украсть деньги.Чтобы этого избежать жертва должна оформить кредит, типа для того, чтобы «исчерпать кредитный потенциал» и вместе с уже существующими накоплениями перевести его на «безопасный счёт».Человек переводит все свои, и не свои, деньги преступникам, а те расспрашивают его о наличии родственников. Ведь они также могут "отдать" все деньги мошенникам. Соответственно такие же действия проводят и с родственниками.Сотрудники полиции предупреждают, ни о чем не разговаривайте с мошенниками, которые звонят вам с подставных номеров, а чаще всего с мессенджеров, никому не сообщайте свои персональные данные и данные родственников.Если возникли сомнения, кладите трубку, звоните в свой банк или сразу в полицию.Фото freepik.com