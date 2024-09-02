Запретят ли детям приносить мобильные телефоны в школу? В декабре 2023 года были внесены правки в Федеральный закон «Об образовании», где обязали не использовать смартфоны во время проведения

Запретят ли детям приносить мобильные телефоны в школу? В декабре 2023 года были внесены правки в Федеральный закон «Об образовании», где обязали не использовать смартфоны во время проведения учебных занятий, если это не касается случаев возникновения угрозы жизни и здоровью учеников или педагогов, а также иных экстренных ситуаций. Как обстоят дела с телефонами во Владимирской