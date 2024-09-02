Не так давно в Гороховце закончилось благоустройство сквера на улице Гагарина, а сейчас уже стало известно о начале работ на площадке у дома №30 на улице Мира. Там появится общественная

Не так давно в Гороховце закончилось благоустройство сквера на улице Гагарина, а сейчас уже стало известно о начале работ на площадке у дома №30 на улице Мира. Там появится общественная территория с лавочками и урнами, рассказали в пресс-службе правительства. Именно за эту территорию проголосовали местные жители в этом году. Подрядчик в данный момент занимается планировкой