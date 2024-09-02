В последний день лета в Екатерининском дворце Царского села был дан невероятный красоты бал. Корреспондет Дни.ру оценил размах лично.
В последний день лета в Екатерининском дворце Царского села был дан невероятный красоты бал. Корреспондет "Дни.ру" оценил размах лично.
Первый бал в России провел еще Лжедмитрий I на своем
свадебном пиру. Но прижились такие мероприятия только при Петре I, который
специальным указом повелел проводить "ассамблеи" и вывел в свет женщин, прежде
живших затворницами. Его вторая супруга Екатерина Великая обожала давать "маскарады".
Роскошь таких праздников, по словам современников, напоминала волшебные сказки.
Ну а апогея развлечения при дворе достигли при Екатерине II. Ах, какие богатые
приемы были при ней!.. До сих пор считается, что тогда по количеству
и размаху балов Санкт-Петербург был первым городом Европы.
Сегодня, когда и страна, и государственный строй, и
люди, и мода изменились, традиция балов в Екатерининском дворце Царского села возобновились.
Смокинги и фраки, вечерние платья и боа, бриллианты и жемчуга – в Царском селе собралась, кажется,
вся знать Петербурга. Здесь был дан старт международному фестивалю "Чайковский.
Перезагрузка", которыйдо конца ноября будет представлять новые форматы
подачи классической музыки и станет главным культурным событием осени. Поэтому
и бал открытия по размаху превзошел, кажется, все приемы и банкеты, которые были в
стране в этом году.
Само место его проведения – Большой зал, или Светлая галерея, как его называли в XVIII
веке, – говорит о высоком статусе мероприятия. Это самое большое парадное помещение Царскосельского
дворца, созданное по проекту архитектора Растрелли в
1752–1756 годах. Нарядный
зал площадью более 800 квадратных метров всегда предназначался для проведения
официальных приемов и торжеств, парадных обедов, балов и маскарадов.
На наборном
паркете из мореного и светлого дуба установили несколько десятков обильно уставленных
яствами и питиями столов. Гостей потчевали корнетом с красной икрой, ростбифом
с горгонзоллой, чоризо с козьим сыром, салатом с раковыми шейками, утиными ножками
с тыквенными гратеномами, филе форели на подушке из шпината и любимым блюдом
Петра Первого – перлотто с белыми грибами. А чтобы радовались не только желудки
гостей, но и уши, и глаза, на сцене играл симфонический оркестр "Северная
симфония" под руководством Фабио Мастранджело, танцевали сцену из балета Бориса
Эйфмана "Анна Каренина" и пели "Застольную" из "Травиаты". Сюжет этой оперы
Верди, который разворачивается
вокруг красивой куртизанки, умирающей от неизлечимой болезни, роскошные гостьи
бала, конечно, знают хорошо.
А героями вечера стали
участники специальной военной операции, которые всего на несколько часов
прибыли с передовой в Царское село. Сегодня они сражаются за то, чтобы балы,
праздники, мирная жизнь у всех нас. За героев пили стоя.
Балы в России часто
носили благотворительный характер. Так было и сейчас – приглашенные в Царское
село самые щедрые благотворители не только ели и пили, но и собирали деньги на
развитие культурных и гуманитарных инициатив, в том числе и в новых регионах
страны. Их жителям особенно важно сегодня знать, что душой и мыслями мы с ними.
А ближе к полуночи,
когда деньги на благотворительность были собраны и десерты доедены, в
исторических интерьерах начался джазовый вечер Игоря Бутмана. "Что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось,
запрыгало…Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили
на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг,
как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. Плясали
неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами,
плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряло перышко зеленого
лука, плясала с ним пожилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелковом
измятом платьице", – вспоминось описание в романе Михаила Булгакова.
Самых стойких гостей
ближе к утру ждали на Черной речке на афтепати – обещали игристое, кальян и
свободное общение под легкую музыку.
Государыня Екатерина
была бы в восторге.