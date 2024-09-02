В последний день лета в Екатерининском дворце Царского села был дан невероятный красоты бал. Корреспондет Дни.ру оценил размах лично.

В последний день лета в Екатерининском дворце Царского села был дан невероятный красоты бал. Корреспондет "Дни.ру" оценил размах лично.Первый бал в России провел еще Лжедмитрий I на своемсвадебном пиру. Но прижились такие мероприятия только при Петре I, которыйспециальным указом повелел проводить "ассамблеи" и вывел в свет женщин, преждеживших затворницами. Его вторая супруга Екатерина Великая обожала давать "маскарады".Роскошь таких праздников, по словам современников, напоминала волшебные сказки.Ну а апогея развлечения при дворе достигли при Екатерине II. Ах, какие богатыеприемы были при ней!.. До сих пор считается, что тогда по количествуи размаху балов Санкт-Петербург был первым городом Европы.Сегодня, когда и страна, и государственный строй, илюди, и мода изменились, традиция балов в Екатерининском дворце Царского села возобновились.Смокинги и фраки, вечерние платья и боа, бриллианты и жемчуга – в Царском селе собралась, кажется,вся знать Петербурга. Здесь был дан старт международному фестивалю "Чайковский.Перезагрузка", которыйдо конца ноября будет представлять новые форматыподачи классической музыки и станет главным культурным событием осени. Поэтомуи бал открытия по размаху превзошел, кажется, все приемы и банкеты, которые были встране в этом году.Само место его проведения – Большой зал, или Светлая галерея, как его называли в XVIIIвеке, – говорит о высоком статусе мероприятия. Это самое большое парадное помещение Царскосельскогодворца, созданное по проекту архитектора Растрелли в1752–1756 годах. Нарядныйзал площадью более 800 квадратных метров всегда предназначался для проведенияофициальных приемов и торжеств, парадных обедов, балов и маскарадов.На наборномпаркете из мореного и светлого дуба установили несколько десятков обильно уставленныхяствами и питиями столов. Гостей потчевали корнетом с красной икрой, ростбифомс горгонзоллой, чоризо с козьим сыром, салатом с раковыми шейками, утиными ножкамис тыквенными гратеномами, филе форели на подушке из шпината и любимым блюдомПетра Первого – перлотто с белыми грибами. А чтобы радовались не только желудкигостей, но и уши, и глаза, на сцене играл симфонический оркестр "Севернаясимфония" под руководством Фабио Мастранджело, танцевали сцену из балета БорисаЭйфмана "Анна Каренина" и пели "Застольную" из "Травиаты". Сюжет этой оперыВерди, который разворачиваетсявокруг красивой куртизанки, умирающей от неизлечимой болезни, роскошные гостьибала, конечно, знают хорошо.А героями вечера сталиучастники специальной военной операции, которые всего на несколько часовприбыли с передовой в Царское село. Сегодня они сражаются за то, чтобы балы,праздники, мирная жизнь у всех нас. За героев пили стоя.Балы в России частоносили благотворительный характер. Так было и сейчас – приглашенные в Царскоесело самые щедрые благотворители не только ели и пили, но и собирали деньги наразвитие культурных и гуманитарных инициатив, в том числе и в новых регионахстраны. Их жителям особенно важно сегодня знать, что душой и мыслями мы с ними.А ближе к полуночи,когда деньги на благотворительность были собраны и десерты доедены, висторических интерьерах начался джазовый вечер Игоря Бутмана. "Что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось,запрыгало…Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожилина потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг,как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. Плясалинеизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами,плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряло перышко зеленоголука, плясала с ним пожилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелковомизмятом платьице", – вспоминось описание в романе Михаила Булгакова.Самых стойких гостейближе к утру ждали на Черной речке на афтепати – обещали игристое, кальян исвободное общение под легкую музыку.Государыня Екатеринабыла бы в восторге.