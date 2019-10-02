Чрезвычайное происшествие в школе города Владимира. Подростка с топором задержал директор.

ЧП во Владимире: сегодня ученик восьмого класса заявился в школу с кухонным топориком.Он поднялся на второй этаж, достал топор из-под куртки и показал его одноклассникам. Это произошло практически на глазах у директора. Он забрал опасный предмет у подростка и отвел его в свой кабинет. Весь инцидент длился не дольше минуты. Дожидаться полиции школьник не стал и сбежал из здания школы. Выяснилось, что подросток состоит на учете в полиции, Возможно, причиной агрессии стал конфликт с одноклассниками. Расследование происшествия продолжается.