Человек - символ целой эпохи, знаменитый диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР.

Человек - символ целой эпохи, знаменитый диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР. Ради мечты стать актером, Левитан переехал в Москву. С актерством не вышло, зато его голос понравился Сталину. Первым успехом Левитана стало чтение доклада вождя на съезде ВКПб в 1934м году, в это время диктору не было ещё и 20-ти лет. Голос Левитана сообщал жителям страны о важнейших событиях. О боях Великой отечественной, о полёте Гагарина в космос. В родном городе есть улица Диктора Левитана, мемориальная доска и памятник самому узнаваемому голосу нескольких поколений