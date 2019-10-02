16 октября в Светлановском зале ММДМ будет представлен масштабный проект Concerto grandioso. Два оркестра, два хора, орган - 200 человек одновременно на сцене. Классические шедевры для больших составов прозвучат на фоне видеопроекций художественных полотен.

Классические шедевры для больших составов на фоне видеопроекций художественных полотен прозвучат в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина, Духовой группы Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, Хора Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева и Академического хора МГИМ имени А. Шнитке в Светлановском зале ММДМ 16 октября. В качестве дирижера выступит итальянский маэстро Никола Джулиани, партию органа исполнит Людмила Голуб.Два оркестра, два хора, орган – 200 человек одновременно на сцене Светлановского зала соберет масштабный проект Concerto grandioso. В программу концерта вошли сочинения, написанные для больших составов – разнообразных комбинаций оркестра и хора. Триумфальный марш из "Аиды" Верди, "Половецкие пляски" из "Князя Игоря" Бородина, Сюита из "Кармен" Бизе. Самые известные музыкальные шедевры прозвучат на фоне уникального видеоряда – проекций великолепных художественных полотен, лично отобранных автором проекта, дирижером Никола Джулиани.Наряду с беспроигрышными эффектными акцентами концертного вечера публику ждут музыкальные сюрпризы. Например, "Иванова ночь на Лысой горе" Мусоргского в версии с хором и солистом-баритоном на концертной сцене необычайная редкость. Именно в таком виде, а не в инструментальном, фантазия была задумана первоначально, ее материал вошел в "коллективную" оперу "Млада", написанную Мусорским, Римским-Корсаковым, Кюи и Бородиным.Маэстро Джулиани хорошо известен как блестящий интерпретатор итальянских опер. В одном из интервью он признался, что одно из его сокровенных желаний – исполнить оперы русских композиторов. И единственное, что не дает ему решиться на это – недостаточное знание русского языка, без которого, по его мнению, невозможно по-настоящему погрузиться в оперную партитуру. Новый проект позволяет ему приблизить свою мечту – завершит концерт грандиозный финальный хор из оперы "Жизнь за царя" ("Иван Сусанин") Глинки.Concerto grandioso состоится 16 октября в 19:00 в Светлановском зале Московского международного Дома музыки.