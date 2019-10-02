Программа 60 минут, которая транслируется на телеканале Россия 1, получила премию ТЭФИ в номинации Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма. Кроме того, лучшим дневным ток-шоу названа передача Судьба человека с Борисом Корчевниковым.
Программа "60 минут" телеканала "Россия 1" получила премию ТЭФИ в номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма". Кроме того, лучшим дневным ток-шоу названа передача "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".
Торжественная церемония вручения премии прошла в Московском театре мюзикла. Награды ТЭФИ получили журналисты и программы в 14 номинациях.