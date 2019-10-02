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<a href="https://33live.ru/novosti/02-10-2019-60-minut-i-sudba-cheloveka-s-borisom-korchevnikovym-poluchili-premiyu-tefi.html" target="_blank">60 минут и Судьба человека с Борисом Корчевниковым получили премию ТЭФИ</a> - Программа 60 минут, которая транслируется на телеканале Россия 1, получила премию ТЭФИ в номинации Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма. Кроме того, лучшим дневным ток-шоу названа передача Судьба человека с Борисом Корчевниковым.