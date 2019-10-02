Супруга Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева, активно ведет свои социальные сети. Но неожиданно для всех она несколько дней не выкладывала новый материл. Более того, звезда удалила почти все предыдущие снимки.

Супруга Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева, активно ведет свои социальные сети. Но неожиданно для всех она несколько дней не выкладывала новый материл. Более того, звезда удалила почти все предыдущие снимки.Накануне исполнительница снова появилась в поле зрения фолловеров. Он опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, в котором объяснила, что с ней произошло."Хочу развеять ваши волнения, меня никто не обидел. Несколько дней назад я решила почистить свои публикации и увлеклась.... Я все удалила.... Мне стало интересно, что же будет дальше, что я буду чувствовать, если сделаю это. И знаете, ничего не произошло и жизнь продолжается. Слава Богу рядом моя семья, люди которых я люблю и которые любят меня, а все остальное– домыслы, умозаключения и пустые разговоры", – объявила артистка.Джанабаева объяснила, что эта остановка, прежде всего, даст ей возможность понять, что она нести и транслировать своим подписчикам дальше. Кроме того, сейчас наступила осень, а по мнению звезды, это самое подходящее время для чего-то нового."Это осознанная пауза!", – добавила исполнительница.Также она принесла извинения своим подписчикам за то, что заставила их волноваться. А позже поблагодарила за обратную реакцию и такое активное участие в ее жизни. По словам Альбина, ее очень радует количество умных, интересных людей со всего света, с которыми она общается в социальной сети Instagram.