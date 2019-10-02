Во время показа новой коллекции модного дома Chanel на сцену неожиданно взобралась одна из зрительниц. Впрочем, наглую дамочку быстро поставили на место.

Во время показа новой коллекции модного дома Chanel на сцену неожиданно взобралась одна из зрительниц. Впрочем, наглую дамочку быстро поставили на место.Неизвестная ловко взобралась на подиум, имитирующий городские крыши, и встроилась в стройный ряд дефилирующих моделей. Незнакомка дошла почти до самой гримерки, однако американская звезда Джиджи Хадид не дала ей уйти безнаказанной.На кадрах видно, как супермодель хватает девушку за плечо и спихивает ее с подиума в зрительный зал, сообщает Telegram-канал Golden chihuahua. Отметим, что пока достоверно неизвестно, кто именно решил нежданно-нагаданно принять участие в показе, однако многие предполагают, что это была известнаяпранкерша-юморист Мари С'Инфильтр.