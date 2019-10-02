Недавно появилась информация о разводе Анастасии Костенко и футболиста Дмитрия Тарасова. Девушка решила раскрыть всю правду.

Недавно появилась информация о разводе Анастасии Костенко и футболиста Дмитрия Тарасова. Девушка решила раскрыть всю правду.Все началось со снимка, который опубликовал спортсмен. На фото он показал книгу, которую сейчас читает его жена. В ней рассказывается о том, как вернуть в брак близость, страсть и гармонию.Фолловеры, увидев это, сразу поспешили сделать выводы. Они решили, что супруги на грани развода, поэтому Анастасия всеми методами пытается спасти плачевное положение."Вот и сказочке конец", – злорадствовали злопыхатели.Как оказалось, Костенко просто всерьез стала интересоваться психологией. Она опровергла слухи, отметив, что данная книга содержит в себе простые истины и подойдет не только жене, но и девушке, находящейся в отношениях. Тем более, по мнению избранницы футболиста, если представительница слабого пола несчастна в браке, то никакая литература этого не исправит.Анастасия уточнила, что такое увлечение у нее проявилось относительно недавно. Интерес к психологии проснулся у нее во время второй беременности. "В периоды беременности интересы бывают оригинальные", – с юмором отметила модель.