Брак Анджелина Джоли и Брэда Питта распался три года назад. На пресс-конференции, приуроченной к премьере нового фильма Малефисента: Владычица тьмы, актриса, наконец, решилась обнародовать всю правду.

Брак Анджелина Джоли и Брэда Питта распался три года назад. На пресс-конференции, приуроченной к премьере новогофильма "Малефисента: Владычица тьмы", актриса, наконец, решилась обнародовать всю правду.По словам знаменитости, она с трудом смогла пережить развод. В течение долгого времени она не могла смириться с мыслью, что ее семейному счастью пришел конец.Анджелина рассказала, что в ее жизни в последние пару лет были времена, когда она не чувствовала себя свободной. Она не ощущала себя в безопасности."Я ощущала себя маленькой, загнанной в угол. Мне потребовалось много времени, чтобы снова найти себя", – призналась актриса.Джоли для наглядности сравнила себя с Малефисентой. В фильме эту героиню все считают злодейкой. Но, на самом деле, все ее действия продиктованы душевными травмами.Напомним, причиной разрыва звездной пары, по словам актрисы, стали алкоголизм и агрессивность Питта. Анджелина заявила, что экс-супруг ударил их старшего ребенка – Мэддокса.Отметим, в начале сентября сын Джоли окончательно перебрался в Южную Корею. Молодой человек учится в одном из самых престижных вузов Сеула. Знаменитость признавалась, что очень гордится Мэддоксом, но, в то же время, волнуется за него.