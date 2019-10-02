В Судьбе человека Анжелика Вольская, известная зрителям по сериалам Две судьбы, Исцеление любовью, Несладкая месть и другим, признается, что в детстве хотела пойти по стопам родителей и стать геологом. Вместе с ними она часто бывала в экспедициях и даже научилась управлять грузовиком.

В "Судьбе человека" Анжелика Вольская, известная зрителям по сериалам "Две судьбы", "Исцеление любовью", "Несладкая месть", "Когда не хватает любви" и другим, признается, что в детстве хотела пойти по стопам родителей и стать геологом. Вместе с ними она часто бывала в экспедициях и даже научилась управлять грузовиком.Девочкой она была решительной, поэтому папа давал ей совет: "Мальчиков бить нельзя. Сначала переговоры – потом мордобой". Когда ее задирали, она переходила ко второму пункту, так что из садика ее исключили.А когда Анжелике было 10 лет, родители развелись, мама снова вышла замуж и родила в новом браке сына. Младшего братика, вспоминает актриса, она поначалу хотела отравить уксусом, но потом по-настоящему полюбила.В профессию Вольская попала, по сути, случайно: поехала в Москву за компанию с подругой, мечтавшей поступить в ГИТИС, но она не прошла, а Анжелику приняли.В студенчестве же первый раз вышла замуж, правда, из жалости, признается актриса: из-за любви к ней Виктор, учившийся тоже в ГИТИСе, едва не стал инвалидом. Вольская выхаживала его полгода, потом они поженились.Однако когда у нее вспыхнули взаимные чувства с однокурсником с Сергеем Буртяком, то честно призналась в этом Виктору, и они развелись.В браке с Буртяком у Вольской родился единственный сын – Андрей, и Анжелика посвятила себя его воспитанию ребенка. Тогда же они с Сергеем переехали из Москвы в Ярославль: муж перевелся в ярославский литературный, а Анжелика – в ярославский театральный институт.Актриса говорит, что неважно, какой именно вуз она заканчивала, главное – способности. Супруг, правда, сомневался, что у Анжелики они есть, и чтобы доказать ему обратное, в 26 лет Вольская поехала в Москву, где ее приняли в МХАТ, а через несколько лет дебют в "Две судьбы" сделал актрису знаменитой на всю страну.Однако брак с Сергеем испытания ее успехом не выдержал и распался. Зато предложения сниматься в кино поступали одно за одним. О новом браке тогда, признается Вольская, она и не думала, но судьба решила иначе.На съемках сериала "Сыщик без лицензии" Анжелика познакомилась с актером Дмитрием Ячевским. Правда, поначалу внимания на него особо не обратила – была только дружба, тем более что Дмитрий на тот момент был женат.Вскоре, однако, Ячевский ушел от жены и признался Анжелике в своих чувствах. Сама Вольская не ассоциирует себя с кинообразом роковой разлучницы, и говорит, что вообще никогда не хотела замуж и тем более – уводить чужих мужей. Поэтому, признается она, развод Ячевского "свалила" на него самого.Вместе они уже 15 лет. Общих детей у них нет, но сыновья от предыдущих браков подружились и считают друг друга братьями.Почему свекор назвал Анжелику "бомбой замедленного действия"? Из-за чего первый муж едва не стал инвалидом? Какой совет дал актрисе батюшка, когда она рассказала ему про свою роль в "Двух судьбах", и удалось ли подружиться с Екатериной Семеновой?В гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" — актриса Анжелика Вольская.