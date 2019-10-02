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<a href="https://33live.ru/novosti/02-10-2019-arxitekturnoe-chudo-kak-vyglyadit-krupnejshij-v-mire-aeroport-v-pekine.html" target="_blank">Архитектурное чудо: как выглядит крупнейший в мире аэропорт в Пекине</a> - В конце сентября в Пекине официально начал работу аэропорт Дасин. Он стал не только крупнейшим в мире авиахабом и самым сложным инженерным авиапроектом, но настоящим архитектурным чудом.