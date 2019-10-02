Первые четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ поступят в военно-воздушные силы Белоруссии уже в ноябре 2019 года. Как пояснил республиканский министр обороны Андрей Равков, контракт на поставку этих машин был подписан с Россией в 2017 году. Всего корпорация Иркут должна построить для Минска 12 боевых самолетов.

Первые четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ поступят в военно-воздушные силы Белоруссии уже в ноябре 2019 года. Как пояснил республиканский министр обороны Андрей Равков, контракт на поставку этих машин был подписан с Россией в 2017 году, добавляет агентство ТАСС. Всего корпорация "Иркут" должна построить для Минска 12 боевых самолетов.Су-30СМ – сверхманевренный многоцелевой истребитель. Он оснащен мощными двигателями с управляемыми векторами тяги, современной радиолокационной станцией "Барс", способной заметить летательный аппарат противника на расстоянии до 140 километров.На борт Су-30СМ берет до 8 тонн управляемых и неуправляемых ракет и бомб. Топлива в баках многоцелевого истребителя хватает на 3 тысячи километров.