В Санкт-Петербурге завершился матч группового этапа Юношеской лиги УЕФА между российским Зенитом и португальской Бенфикой. Гости забили в ворота соперника семь мячей. Итоговый счет – 7:1 в пользу португальцев.

В Санкт-Петербурге завершился матч группового этапа Юношеской лиги УЕФА между российским "Зенитом" и португальской "Бенфикой". Гости забили в ворота соперника семь мячей. Итоговый счет – 7:1 в пользу португальцев.У победителей дубль оформил Тьягу Говейя. Также за "Бенфику" отличились Умару Эмбало, Тьягу Данташ, Роналду Камара, Рамуш и Жаир Тавареш. Единственный гол у "Зенита" оказался на счету Вадима Симутенкова.Основные составы "Зенита" и "Бенфики" встретятся в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2 октября вечером. Игра между ними пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени.