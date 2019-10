Несколько человек пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 Flying Fortress в американском штате Коннектикут.

Несколько человек пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 Flying Fortress в американском штате Коннектикут, сообщает Courant.com.По свидетельству очевидцев, боевая машина времен Второй мировой войны во время аварийной посадки выкатилась с полосы и врезалась в одно из строений аэропорта Брэдли, после чего загорелась.Lifestar just took off from plane crash scene at Bradley International Airport pic.twitter.com/9mm575xogr— Monica Ricci (@MonicaWWLP) October 2, 2019В настоящее время воздушная гавань закрыта. Известно о нескольких пострадавших, но характер полученных людьми травм не уточняется.Рухнувший B-17G принадлежит фонду Collings Foundation World War II. Сегодня в аэропорт Брэдли в рамках турне должны были прибыть еще четыре боевых самолета.