В Сети обсуждают нового
возлюбленного солистки группы А-Студио. Ходят слухи, что новым избранником Кети
Топурии стал 35-летний бизнесмен Лев Деньгов.
В Сети обсуждают нового
возлюбленного солистки группы "А-Студио". Ходят слухи, что новым избранником Кети
Топурии стал 35-летний бизнесмен Лев Деньгов.
Как оказалось,
предприниматель ранее состоял в браке. В 2015 году супруга подарила Льву дочь,
однако малышка не прожила и года. Деньгов в сложной ситуации показал себя не с
лучшей стороны: он сбежал, оставив жену с умирающими ребенком на руках.
"Я родила здорового,
хорошего ребеночка. В три месяца ей сделали прививку, и после этого что-то
пошло не так. Малышка не смогла восстановиться и прожила еще девять месяцев.
Когда родилась дочь, муж был рядом, все было хорошо, но когда он узнал, что
она, возможно, умрет, то просто не выдержал этого и бросил нас", – цитирует
бывшую супругу нового возлюбленного Топурии скандальный блогер Лена Миро в
своем ЖЖ.
По словам
обозревательницы, после такого чудовищного поступка женщины должны обходить
Льва Деньгова стороной. Миро считает, что будь у хорошая
самооценка, она никогда бы не связалась с таким ненадежным человеком.
Блогер уверена, что
певица, выбирая мужчину, смотрит не на его личные качествами, а на внешность,
статус и перспективы. Это происходит, потому что , как и многие женщины,
сама себя не уважает. Разглядеть гнилое нутро в человеке может только тот, кто
растет как личность.
"Да потому что вы не
развиваете человеческие качества в себе. Вы, как и Кети, не видите в себе
человека. Вы видите в себе писю и две сиси, а потому вы не в состоянии разглядеть
человека и в мужчине. В мужчине вы видите кошелек, если у вас денег нет, и
член, если деньги у вас есть. И больше ничего", – рассудила Лена Миро.