В Сети обсуждают нового возлюбленного солистки группы А-Студио. Ходят слухи, что новым избранником Кети Топурии стал 35-летний бизнесмен Лев Деньгов.

В Сети обсуждают новоговозлюбленного солистки группы "А-Студио". Ходят слухи, что новым избранником КетиТопурии стал 35-летний бизнесмен Лев Деньгов.Как оказалось,предприниматель ранее состоял в браке. В 2015 году супруга подарила Льву дочь,однако малышка не прожила и года. Деньгов в сложной ситуации показал себя не случшей стороны: он сбежал, оставив жену с умирающими ребенком на руках."Я родила здорового,хорошего ребеночка. В три месяца ей сделали прививку, и после этого что-топошло не так. Малышка не смогла восстановиться и прожила еще девять месяцев.Когда родилась дочь, муж был рядом, все было хорошо, но когда он узнал, чтоона, возможно, умрет, то просто не выдержал этого и бросил нас", – цитируетбывшую супругу нового возлюбленного Топурии скандальный блогер Лена Миро всвоем ЖЖ.По словамобозревательницы, после такого чудовищного поступка женщины должны обходитьЛьва Деньгова стороной. Миро считает, что будь у хорошаясамооценка, она никогда бы не связалась с таким ненадежным человеком.Блогер уверена, чтопевица, выбирая мужчину, смотрит не на его личные качествами, а на внешность,статус и перспективы. Это происходит, потому что , как и многие женщины,сама себя не уважает. Разглядеть гнилое нутро в человеке может только тот, кторастет как личность."Да потому что вы неразвиваете человеческие качества в себе. Вы, как и Кети, не видите в себечеловека. Вы видите в себе писю и две сиси, а потому вы не в состоянии разглядетьчеловека и в мужчине. В мужчине вы видите кошелек, если у вас денег нет, ичлен, если деньги у вас есть. И больше ничего", – рассудила Лена Миро.