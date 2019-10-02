Полгода ждали чуда: челябинские врачи достали из уха ребенка игрушку. Инородным предметом оказалось колесико от игрушечной машинки. Счастливым финалом поделилась мама.

Полгода ждали чуда: челябинские врачи достали из уха ребенка игрушку. Инородным предметом оказалось колесико от игрушечной машинки. Счастливым финалом поделилась мама.История началась полгода назад. Тогда малыш начал жаловаться на заложенность и болезненные ощущения в ухе. Родители обратились в районную поликлинику Миасса. Однако врач никаких серьезных проблем у маленького пациента не заметила. Посоветовала промывание и капли от возможной серной пробки. Но ребенок продолжал жаловаться на боль в ухе. Тогда родители решили везти сына в Челябинск. На первом же приеме доктор обнаружил в ушной раковине инородный предмет, с помощью инструмента он извлек колесико от машинки.Как передает ГТРК "Южный Урал", проблема решилась, малыш вновь слышит звуки окружающего мира. Однако родители маленького пациента, которого лечили некорректно, думают обратиться с жалобой на непрофессионализм врача.