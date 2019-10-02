Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, откровенно
рассказал о романе с солисткой А’Студио Кети Топурией. Артист признался, что
после встречи с певицей он вновь стал употреблять запрещенные вещества.
Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, откровенно
рассказал о романе с солисткой "А’Студио" Кети Топурией. Артист признался, что
после встречи с певицей он вновь стал употреблять запрещенные вещества.
Алексей Долматов в день своего 40-летия принимал дома
съемочную группу "Ютуб"-шоу "Осторожно, Собчак". Рэпер Гуф дал большое интервью
телеведущей Ксении Собчак.
Общаясь с журналисткой, Долматов обмолвился, что с самого
утра ждал поздравления от одного важного человека, и дождался. После артист
пояснил, что говорит о бывшей девушке – певице Кети Топурии.
Также артист рассказал, что три года назад, когда начал
встречаться с Топурией, перестал работать и вновь стал употреблять тяжелые
наркотики. Артист несколько лет был в "завязке", однако, влюбившись, сорвался.
"Я перестал вообще
писать, абсолютно, в тот же день. Через день я стал употреблять наркотики
тяжелые, после перерыва трехлетнего", – рассказал Гуф.
Артисту пришлось обращаться за помощью к друзьям. Пыталась
вытащить Алексея и Кети.
"Она меня спасала, спасала, спасла в конечном итоге. Потом
было два года таких нудных отношений. Я лежал три года на диване. Мы ничего не
делали. Никакого движения ни у нее, ни у меня, никакого прогресса не было", -
вспоминает Алексей.
Между тем, Долматов подчеркнул, что Топурия – это единственный
человек, с которым он видел свое будущее. По словам рэпера, это была самая
большая любовь в его жизни и на тот момент казалось, что она взаимна. Артист до
сих пор не понимает, что он сделал не так, и что стало причиной их расставания.
"Мы несколько раз расставались и сходились за это время. И
последние полгода я суперхорошо себя вел, стал очень хорошим, не косячил. Я
лежу после операции, и она мне говорит: "Что-то я подостыла". Я не понял вообще
почему", – сказал рэпер Гуф.
Артист не стал скрывать, что все еще любит , однако
понимает, что вместе они уже не будут. "У меня пока этот человек в сердце. Пока
не вижу никого", – отметил Долматов.
Гуф также рассказал, что на первоначальном этапе общения
Топурия скрывала от него, что еще замужем. То, что возлюбленная несвободна, узнаваема,
да еще и с маленьким ребенком, делало отношения мучительными для рэпера.
Алексей Долматов сразу влюбился в . Правда, по
словам артиста, он шел на свидание с певицей с мыслями о приятном времяпрепровождении
с девушкой из "А’Студио", но не более.
"Мне просто слишком больно
за это время было. И по сей день больно. Мне так больно никто не делал", -
подчеркнул Алексей Долматов.