Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, откровенно рассказал о романе с солисткой А’Студио Кети Топурией. Артист признался, что после встречи с певицей он вновь стал употреблять запрещенные вещества.

Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, откровеннорассказал о романе с солисткой "А’Студио" Кети Топурией. Артист признался, чтопосле встречи с певицей он вновь стал употреблять запрещенные вещества.Алексей Долматов в день своего 40-летия принимал домасъемочную группу "Ютуб"-шоу "Осторожно, Собчак". Рэпер Гуф дал большое интервьютелеведущей Ксении Собчак.Общаясь с журналисткой, Долматов обмолвился, что с самогоутра ждал поздравления от одного важного человека, и дождался. После артистпояснил, что говорит о бывшей девушке – певице Кети Топурии.Также артист рассказал, что три года назад, когда началвстречаться с Топурией, перестал работать и вновь стал употреблять тяжелыенаркотики. Артист несколько лет был в "завязке", однако, влюбившись, сорвался."Я перестал вообщеписать, абсолютно, в тот же день. Через день я стал употреблять наркотикитяжелые, после перерыва трехлетнего", – рассказал Гуф.Артисту пришлось обращаться за помощью к друзьям. Пыталасьвытащить Алексея и Кети."Она меня спасала, спасала, спасла в конечном итоге. Потомбыло два года таких нудных отношений. Я лежал три года на диване. Мы ничего неделали. Никакого движения ни у нее, ни у меня, никакого прогресса не было", -вспоминает Алексей.Между тем, Долматов подчеркнул, что Топурия – это единственныйчеловек, с которым он видел свое будущее. По словам рэпера, это была самаябольшая любовь в его жизни и на тот момент казалось, что она взаимна. Артист досих пор не понимает, что он сделал не так, и что стало причиной их расставания."Мы несколько раз расставались и сходились за это время. Ипоследние полгода я суперхорошо себя вел, стал очень хорошим, не косячил. Ялежу после операции, и она мне говорит: "Что-то я подостыла". Я не понял вообщепочему", – сказал рэпер Гуф.Артист не стал скрывать, что все еще любит , однакопонимает, что вместе они уже не будут. "У меня пока этот человек в сердце. Покане вижу никого", – отметил Долматов.Гуф также рассказал, что на первоначальном этапе общенияТопурия скрывала от него, что еще замужем. То, что возлюбленная несвободна, узнаваема,да еще и с маленьким ребенком, делало отношения мучительными для рэпера.Алексей Долматов сразу влюбился в . Правда, пословам артиста, он шел на свидание с певицей с мыслями о приятном времяпрепровождениис девушкой из "А’Студио", но не более."Мне просто слишком больноза это время было. И по сей день больно. Мне так больно никто не делал", -подчеркнул Алексей Долматов.