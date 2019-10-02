Число обвиняемых по делу об особо крупном хищении денег у Аэрофлота увеличилось до четырех человек.

Число обвиняемых по делу об особо крупном хищении денег у "Аэрофлота" увеличилось до четырех человек.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Юнона Царева.По ее словам, следствие направило в Басманный суд ходатайства об аресте заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам "Аэрофлота" Владимира Александрова, юристов адвокатской коллегии Московской области "Консорс" Александра Сливко и Дины Кибец, а также неработающей Татьяны Давыдовой.Александров и его адвокат Кибец были задержаны 1 октября в рамках уголовного дела о мошенничестве, которое расследует Главное следственное управление Следственного комитета РФ.Владимир Александров работает в компании "Аэрофлот" с 2013 года. До этого он работал в следственных органах СКР.