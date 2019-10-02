Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о своем состоянии после перенесенной операции – ему удалили грыжу.

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о своем состоянии после перенесенной операции – ему удалили грыжу.Восстановление дается артисту нелегко, однако он уже хочет по-скорее встать на ноги и вернуться к работе. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Знаменитость поделился с подписчиками подробностями своего состояния, а также пожаловался на недомогание."Позвоночник есть позвоночник. Лежу, иннервация мышц с обеих сторон. Иодну руку трясет, и вторую руку трясет. Романтика," – рассказал мужчина в опубликованном материале. Он представляет собой несколько видео, на которых отчетливо видно, что дрессировщик находится в клинике."Не болейте, ребят.Болеть – это плохо. Раньше, в детстве мечтал болеть, чтобы в школу неходить, а сейчас понимаю – сколько можно всего хорошего делать, если тыне болеешь," – поделился воспоминаниями Запашный.Он также не забыл упомянуть детей, больных онкологией, которые недавно побывали на выступление знаменитых братьев. Эдгард отметил, что в таком юном возрасте ребятам приходится буквально сражаться за свою жизнь. Циркач пожелал подписчикам и их семьям, чтобы рак обошел их стороной.Поклонники же завалили любимого артиста комментариями. Многие пожелали здоровья Запашному и выразили желание поскорее вновь увидеть его на сцене."Как Вы недавно Аскольду говорили?) "Хайпловишь? Встал и на работу"! :)) А если серьезно, Скорейшеговыздоровления!! Мы все Вас очень любим и ждем скорейшего возвращения встрой!(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", "Эдгард! Врагу не сдается наш гордый Варяг!Хвост пистолетом и только вперед, к выздоровлению! 👍💖🤗 Вы с братомбольшие трудяги и молодчины!", "Эдгард Вальтерович поправляйтесь скорее и больше не болейте!", – написали подписчики.