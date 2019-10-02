Девочка, которая пострадала в результате падения с девятого этажа дома вместе с отцом и братом, скончалась в одной из больниц Саратова. Ранее в региональном Минздраве сообщили, что на месте происшествия погибли мужчина и мальчик.

Девочка, которая пострадала в результате падения с девятого этажа дома вместе с отцом и братом, скончалась в одной из больниц Саратова.Ранее в региональном Минздраве сообщили, что на месте происшествия погибли мужчина и мальчик. Девочка от полученных травм умерла в больнице, сообщает ТАСС.По официальной версии следствия, инцидент произошел во вторник, 1 октября, в дневное время. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса (убийство малолетнего и покушение на убийство двух лиц), сообщается на сайте Следственного комитета России. Прокуратура области начала проверку.По данным надзорного ведомства, мужчина упал с балкона девятого этаже вместе с детьми после ссоры с женой. При этом семья характеризуется положительно, финансово обеспечена.