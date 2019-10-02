В Москве прошел матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между Локомотивом и мадридским Атлетико. Гости победили с результатом 2:0. В начале второго тайма мячи забили Жоау Феликс и Томас Парти.

В Москве прошел матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и мадридским "Атлетико". Гости победили с результатом 2:0. В начале второго тайма мячи забили Жоау Феликс и Томас Парти.Несмотря на проигрыш, "Локомотив" выглядел достойной. Это отметил и тренер гостей Диего Симеоне. "Первый тайм был примерно равным. Однако после перерыва мы стали действовать более агрессивно. Сказался индивидуальный класс игроков "Атлетико". Мы сумели дожать "Локомотив", — цитирует Симеоне ТАСС.В прошлом году "Локомотив" и "Атлетико" играли в Москве. Клуб из Испании тогда победил 5:1. Симеоне сравнил две встречи. "Сложно сравнить прошлогоднюю игру в Москве с этим матчем. Это разные встречи, составы заметно изменились. Тогда"Локомотиву" нужно было отыгрываться после поражения со счетом 0:3. Сегодня была другая ситуация. На этот раз "Локомотив" качественно сыграл в обороне, характер матча был иным", — добавил Диего Симеоне.